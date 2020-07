RC Lens – Mercato : le directeur sportif de Matusiwa met un peu plus les barbelés

true

Alors qu’Azor Matusiwa souhaite toujours quitter Groningue pour rejoindre le RC Lens, sa direction ne compte pas lui faciliter la tâche.

C’est une tendance depuis le début de ce dossier. Azor Matusiwa, le milieu de Groningue, espère rejoindre le RC Lens qui a déjà formulé deux offres. Mais du côté du club néerlandais, on se montre intransigeant, quand bien même des promesses orales de lui faciliter un départ auraient été faites.

Dans des propos accordées à RTV Noord et relayées par VP, le directeur sportif de Groningue Mark-Jan Fledderus a mis les choses au point. « Nous aimons prendre des garçons et les laisser partir pour le bon prix au bon moment. Le moment n’existe pas maintenant. Nous avons déjà perdu beaucoup de joueurs et nous devons former une bonne équipe la saison prochaine », a d’abord confié le dirigeant.

Assurant ne pas savoir « ce qui n’a pas été fait », en référence à des éventuels accords pour partir, le dirigeant de Groningue estime que l’entourage de Matusiwa ne lui rend peut-être pas service. « De sa situation, je peux comprendre, avec ses antécédents et sa famille derrière lui. La différence de salaire dans un autre club peut être assez grande, mais il ne gagne rien non plus ici », a assuré Fledderus, qui reste donc droit dans ses bottes dans ce dossier.