RC Lens - Mercato : Kalimuendo est loin d’avoir fait une croix sur le PSG

Le flair des recruteurs du RC Lens au mercato a encore frappé. Depuis qu’il porte le maillot des Sang et Or, Arnaud Kalimuendo donne entière satisfaction à Franck Haise et a encore marqué contre le Stade Rennais samedi au Roazhon Park (2-0). Il s’agit de son troisième but depuis son arrivée cet été en provenance du PSG, qui l’a prêté au Racing jusqu’en juin 2021.

« Je me suis très bien adapté. Je me suis très bien senti dès le début et cela se ressent sur le terrain, avec des résultats, c’est parfait pour moi et pour l’équipe, a-t-il commenté au micro de la chaîne Téléfoot en revenant sur sa parfaite entente avec Gaël Kakuta. C’est un joueur fantastique. C’est une affinité qu’on a eu directement à l’entraînement, techniquement on s’est trouvés et il me conseille beaucoup dans la vie de tous les jours. »

« C’est un objectif mais je me sens très bien à Lens »

Malgré cette complicité et ce sentiment de bien être au RC Lens, qui dispose d’une option d’achat, Kalimuendo rêve toujours de s’imposer au PSG, où il est sous contrat jusqu’en juin 2024. « C’est un objectif mais pour l’instant je me sens très bien à Lens, a-t-il ajouté. Je viens d’arriver il y a 2 mois et je me focalise plus sur ma saison, ce qu’on peut faire avec Lens. On verra en fin de saison avec ce qui viendra, mais je suis bien à Lens. »