RC Lens - Mercato : le Racing prêt à piocher à l’OL en vue de la Ligue des champions ?

Le RC Lens a pris une nouvelle dimension cette saison. En pleine ascension, l’équipe drivée par Franck Haise est en passe d’acter définitivement sa deuxième place de Ligue 1 demain soir contre l’AC Ajaccio (20h45). En attendant, on travaille déjà sur le prochain mercato estival. Et une cible n’est pas lâchée : Abdoulaye Ndiaye. Le défenseur sénégalais de l’OL, actuellement en prêt du côté de Bastia où il est un titulaire indiscutable, est toujours dans le viseur du RC Lens.

Bastia a fait une offre pour Ndiaye

Si le robuste stoppeur de 21 ans doit revenir à Lyon en fin de saison, Mohamed Toubache-Ter confirme l’intérêt des Sang et Or en donnant de plus amples précisions sur ce dossier complexe. « Bastia a proposé 500 000€ à Lyon pour s’attacher les services d’Abdoulaye Ndiaye. Refus de Lyon, a glissé l’insider sur Twitter. Le joueur est suivi par Lens notamment mais aussi du côté de l’Allemagne. Lyon ne lui promet que la 4ème place dans la hiérarchie des défenseurs centraux. »

Lyon ne lui promet que la 4eme place ds la hiérarchie des DC. #OL #SCB — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 25, 2023

Pour résumer Le RC Lens veut piocher à l'Olympique Lyonnais au mercato estival. En ce sens, un défenseur central serait la priorité de Franck Haise pou la saison prochaine : Abdoulaye Ndiaye. Problème : le joueur de 21 est très courtisé.

