RC Lens - Mercato : les dernières avancées du dossier Kalimuendo (PSG)

Ignatius Ganago blessé, le RC Lens ne devrait plus trop tarder à compter un nouvel attaquant dans son effectif. Comme déjà expliqué longuement hier, Arnaud Kalimuendo devrait être prêté par le PSG aux Sang et Or avant la clôture du mercato à minuit. Saber Desfarges donne plus de précisions sur ce dossier.

« Visite médicale passée et OK pour Arnaud Kalimuendo, affirme le journaliste de la chaîne Téléfoot sur Twitter. Le Parisien est prêté avec option d’achat à Lens. Officialisation à venir. Kalimuendo rejoindra Clairefontaine lundi, en équipe de France U20. »

L’annonce de son arrivée au RC Lens sera annoncée dans les prochaines heures et pourrait ne pas être le dernier mouvement opéré avant minuit. Clément Michelin plaît en effet en Bundesliga.