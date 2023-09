RC Lens - Mercato : les deux pistes des Sang et Or au FC Nantes ont bien capoté !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Si le RC Lens a tenté sa chance pour récupérer le prometteur Bastien Meupiyou (17 ans) au nez et à la barbe de très grands clubs européens, l’offre à 4 M€ des Sang et Or n’a pas fait mouche comme l’annonce L’Equipe. Pas vraiment une surprise puisque la réponse des Canaris a été de titulariser Meupiyou pour le match contre l’OM hier. Match au cours duquel la pépite s’est fait exclure au bout de 10 minutes.

Lens a préféré Maouassa à Hadjam

Enfin, si la presse algérienne s’enflammait hier sur la possibilité de voir Jaouen Hadjam rejoindre le RC Lens et que certains annonçaient l’arrivée du joueur du Paris FC comme « quasiment » acquise, le deal a finalement capoté. Les Sang et Or, qui menaient plusieurs pistes de front, ont finalement opté pour Faitout Maouassa (Club Bruges) dont l’officialisation devrait intervenir ce jour.

Ecarté face à l’OM car en « instance de départ », Jaouen Hadjam est toujours susceptible de filer vers l’un des Mercato annexes. Pour rappel, la Belgique ferme ses portes le 6 septembre et la Turquie le 15…

