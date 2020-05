RC Lens – Mercato : un jeune attaquant de l’OL a été approché

true

Les dirigeants du RC Lens souhaitent renforcer l’effectif de Franck Haise au mercato estival et ont les yeux tournés vers l’Olympique Lyonnais.

Le RC Lens a lancé quelques pistes séduisantes en vue de renforcer son effectif la saison prochaine. Bien épaulé par Florent Ghisolfi, avec qui il travaille main dans la main, Franck Haise a déjà lancé plusieurs hameçons en défense, au milieu et même en attaque.

Pour ce faire, L’Avenir de l’Artois a chiffré le montant de l’enveloppe alloué au recrutement estival des Sang et Or. Alors qu’on le pensait proche des 18 millions d’euros, il devrait finalement tourner autour de 13 M€. Hors ventes, ce qui pourrait laisser un matelas supplémentaire en cas de départ(s) cet été.

Le jeune Tebily plaît au RC Lens

Pour renforcer l’effectif, les Sang et Or n’hésitent pas à regarder en direction de l’OL. Notamment chez sa jeune garde. Dans son édition du jour, L’Équipe affirme ainsi que le club artésien a même fait « une approche concrète pour Hermann Tebily », aligné avec l’équipe U19 des Gones cette saison. Le RC Lens doit faire face à la concurrence du FC Sochaux dans ce dossier. Un détail qui pourrait sans doute avoir son importance tôt ou tard étant donné les bonnes relations qui unissent le club doubiste et la formation rhodanienne.