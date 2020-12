RC Lens - MHSC (2-3) : Haise formule un regret inattendu aux Sang et Or

Le RC Lens n’enchaîne pas à Bollaert. Battus par le MHSC hier à domicile (2-3), les Sang et Or encaissent trop de buts dans leur antre. Pour être précis, onze sur les quatre dernières réceptions, qui ne sont pas la conséquence de ses ambitions dans le jeu mais bien de ses erreurs.

« La défaite est sévère, estime Franck Haise dans L’Équipe. On était beaucoup plus proches d’un nul sur l’ensemble de la rencontre et compte tenu de nos occasions. On a payé nos erreurs sur coups de pied arrêtés, notamment. Ce n’était pas un problème d’équilibre. Montpellier a eu quelques contre-attaques. Mais on devait courir après le score, donner beaucoup offensivement. Maintenant, on prend à nouveau trois buts à domicile. Cela reste compliqué de remporter des matches. »

Malgré les erreurs de son équipe, Haise n’accable pas ses joueurs mais leur formule un reproche... en attaque ! « Les erreurs, ce n’est pas ce qu’il y a de plus facile à corriger, poursuit le coach du RC Lens. Jusque-là, on n’avait pas pris beaucoup de buts de la sorte. Si j’ai un regret, c’est dans notre animation offensive. Pendant les 25 premières minutes, on reste entre deux chaises sans savoir s’il fallait appuyer dans certaines zones. On a ensuite demandé à Seko (Fofana) d’être plus proche de Ferri et plus haut. Cela a changé les choses d’inverser notre triangle du milieu. »