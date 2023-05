RC Lens, OGC Nice : Ineos a pris une décision radicale avec Franck Haise

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Franck Haise ne s’assoira pas sur le banc de l'OGC Nice cet été. La raison est simple : l’actuel entraîneur du RC Lens prépare déjà l’avenir en Artois. « Quand on a eu la certitude de finir sur le podium, de 19 heures à minuit, j’ai été très heureux, a-t-il déclaré hier. Or, on ne peut pas être heureux très longtemps car la remise en question s’impose vite. En août, on va recommencer avec zéro point. J’y suis habitué après 36 ans dans le foot. Avec nos moyens actuels, on a exploité 80 à 90% de notre potentiel. Chaque 1% supplémentaire va nous faire progresser. C’est stimulant. »

Potter favori sur le banc de l’OGC Nice

« Nice a réfléchi à Haise, qui ne va pas quitter Lens, et au Lorientais Régis Le Bris, qui est plus accessible mais qui séduit moins Ineos, davantage convaincu par Roberto De Zerbi, au-dessus de tout ça puisqu’il affole la Premier League avec Brighton, explique L’Équipe. Il est difficile de faire l’unanimité, mais un homme a assez d’atouts pour mettre tout le monde d’accord : il s’agit de Graham Potter (48 ans), intéressé par le projet et libre depuis son limogeage de Chelsea. Plusieurs sources affirment que l’Anglais est prêt à collaborer avec la cellule performance mise en place par Florent Ghisolfi, qui prend de la place dans le staff, et des rendez-vous ont déjà eu lieu. »

Pour les entraîneurs aussi, le mercato sera chaud



La une de notre journal du jeudi 25 mai 2023. pic.twitter.com/V5VmVZExEG — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 25, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Les dirigeants d’Ineos auraient décidé de lâcher l’affaire avec l’actuel entraîneur du RC Lens. Franck Haise n’a fait aucun mystère mercredi sur son avenir cet été et n'a aucune envie de quitter un club où il se sent épanoui.

Bastien Aubert

Rédacteur