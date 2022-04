RC Lens - OGC Nice : Pierre Ménès admire les Sang et Or et cartonne les Aiglons

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

Le RC Lens a remporté une victoire pleine de courage hier devant l’OGC Nice (3-0). En infériorité numérique en première période, suite à l’expulsion de Massadia Haïdara, les hommes de Franck Haise ont trouvé les ressources pour planter trois buts à des Aiglons totalement déboussolés après le repos.

« Les Lensois ont fait un match formidable, affirme Pierre Ménès sur son blog. Formidable parce qu’il était très mal emmanché et une nouvelle fois mal arbitré, cette fois par Monsieur Delajod qui a expulsé Haïdara pour une faute sur Atal alors que le contact n’est pas aussi clair. En infériorité numérique si tôt, les Sang et Or ont montré tout ce qu’on aime chez eux depuis leur retour en Ligue 1, avec de la combativité et un bon coaching de Haise qui a fait entrer Kalimuendo, double buteur après le repos. »

Après avoir encensé les joueurs du RC Lens, Ménès a tapé fort sur ceux de l’OGC Nice. « Alors autant le comportement des Lensois mérite toutes les éloges, autant celui des Azuréens me laisse dubitatif, a-t-il ajouté. Je ne comprends rien à ce que font les Aiglons depuis quelques semaines. On ne peut pas dire que Galtier avait mis le bus parce que des joueurs offensifs, il y en avait sur la pelouse. Le problème, c’est qu’ils n’ont pas attaqué. Le Gym déçoit encore et se retrouve désormais 5e à 5 points du podium… »

"Nice s'effondre, Marseille s'envole"



L'OM a repris la 2e place à Rennes et profite du faux pas de Nice à Lens pour prendre le large au classement. En bas, Bordeaux a enfin réagi et peut encore y croire...https://t.co/u8Iyzh5Vts — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 10, 2022

Pour résumer Pierre Ménès a livré son analyse de la large victoire du RC Lens contre l’OGC Nice à Bollaert lors de la 31e journée de Ligue 1 (3-0). En infériorité numérique les Sang et Or ont marqué les esprits autant que les Aiglons ont déçu.

Bastien Aubert

Rédacteur