RC Lens, OL, OGC Nice - Mercato : Strasbourg sur deux milieux de L1 pour remplacer Habib Diarra ?

Alors que le RC Lens continue d'appuyer sur le dossier Habib Diarra (RC Strasbourg, 19 ans), les Alsaciens ont-ils commencé à se faire à l'idée qu'il faudrait remplacer leur milieu international U19, utilisé sur la fin de saison en soutien d'Habib Diallo dans un rôle de box-to-box ? Ce n'est pas impossible...

Les pistes Faivre et Brahimi au RCSA

En effet, le RC Strasbourg s'est renseigné sur plusieurs dossiers de milieux offensifs. Comme le rapporte L'Equipe, le RCSA a rejoint Lorient, Nice et Monaco dans la course à la signature de Romain Faivre (OL, 24 ans). Un joueur pour qui les Gones réclament aujourd'hui 15 M€ au minimum pour ouvrir la porte.

D'après Foot Mercato, le nouveau club de Todd Boehly et BlueCo s'est aussi positionné sur le cas de Billal Brahimi (OGC Nice, 24 ans). Passé par le SCO Angers et transféré au Gym pour 7 M€, l'ailier algérien a des touches en Espagne, en Italie et en Angleterre.

Pour rappel, le RC Strasbourg – qui dispose déjà d'une enveloppe de 25 M€ pour recruter et ne dispose plus d'ailiers de métier dans son effectif – attend 20 M€ au minimum de la vente d'Habib Diarra.

