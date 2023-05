RC Lens, OM : l'entraîneur d'Ajaccio très pessimiste avant de croiser les deux clubs

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

S'il ne perd pas ce week-end, le RC Lens sera quasiment assuré de la 2e place. Les Sang et Or comptent cinq points d'avance sur l'OM et cinq buts de mieux au goal average. Lancés comme une fusée, ils ne devraient faire qu'une bouchée d'une équipe d'Ajaccio qui, elle, est à la dérive. Depuis qu'il a été officiellement relégué en L2, le promu corse reste sur deux 0-5, au Parc des Princes face au PSG et à domicile contre le Stade Rennais.

"Ça risque d’être encore plus compliqué sur les 2 derniers matches"

Avant de croiser le Racing lors de la 37e journée et l'OM lors de la dernière, l'entraîneur de l'ACA, Olivier Pantaloni, a fait part de son inquiétude :

Olivier Pantaloni, le coach ajaccien, s’attend une nouvelle fois à souffrir lors de cette fin de saison compliquée : « On savait dès l’entame de la saison que ça allait être compliqué. Mais on ne se doutait pas à quel point. Aujourd’hui, on prend 10 buts en 2 matches, on n’a pas gagné depuis février. On a fait 2 nuls et 9 défaites. C’est très pénible à vivre. Les joueurs, à chaque fois, sortent d’une rencontre abattus. Après, ils arrivent malgré tout à retrouver l’envie de jouer, à prendre du plaisir. Mais il est évident que quand les résultats sont aussi mauvais que ça, ça risque d’être encore plus compliqué sur les 2 derniers matches ».

