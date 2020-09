RC Lens, OM, Stade Rennais : ils sont dans l’équipe type de la 3e journée de L1

La victoire historique de l’OM contre le PSG au Parc des Princes a marqué les esprits (0-1). Pas moins de trois joueurs marseillais figurent en effet dans l’équipe type de cette 3e journée de L1 : Steve Mandanda, Florian Thauvin et Boubacar Kamara. Le gardien champion du monde hérite même de la note sublime de 9/10, lui qui a été décisif devant Marco Verratti d’entrée de match.

En défense, Mandanda est derrière Facundo Medina, qui a illuminé le succès du RC Lens à Lorient par un ciseau acrobatique venu d’ailleurs. Florian Sotoca figure lui aussi dans cette équipe avec la belle note de 8/10.

Deux joueurs du RC Lens présents

L’attaquant des Sang et Or prend place aux côtés du buteur du MHSC Gaëtan Laborde et du néo Rennais Sehrou Guirassy, auteur d’un doublé chirurgical à Nîmes.