RC Lens, OM, Stade Rennais : où et quand suivre le tirage des barrages de la Ligue Europa ?

Le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa aura lieu le lundi 18 décembre à Nyon (Suisse) et débutera à 13 heures. Il sera diffusé sur Canal+ Foot et RMC Sport 1 ainsi qu'en streaming sur le site de l’UEFA. But ! Football Club proposera également un direct commenté du tirage au sort.

Les 16 équipes en lice pour les barrages :

Têtes de série : OM (FRA), Stade Rennais (FRA), Toulouse FC (FRA), Sporting (POR), AS Rome (ITA), Qarabag (AZE), Sparta Prague (RTC), Fribourg (ALL).

Reversés de la Ligue des Champions : Galatasaray (TUR), RC Lens (FRA), Braga (POR), Benfica (POR), Young Boys (SUI), Feyenoord (P.-B.), Shakthar Donetsk (UKR), AC Milan (ITA).

Pour les vainqueurs de groupes, il faudra attendre le mois de février prochain pour être fixé sur les huitièmes de finale.

