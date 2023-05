RC Lens, PSG – Mercato : ça bouge pour Danso... à cause de Luis Campos !

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

« Rien ne me pousse à partir. Je suis dans une très belle équipe, je m’y sens bien, entouré de mes coéquipiers et du staff. Je n’ai rien qui me dit de partir. Et ce n’est pas un problème de rester à Lens ». Si Kévin Danso s'était voulu pourtant clair sur son avenir il y a quelques jours face aux médias, le défenseur autrichien du RC Lens pourrait quand même faire l'objet de quelques approches difficiles à refuser. L'une d'entre elle serait d'ailleurs une conséquence indirecte du Mercato de Luis Campos au PSG.

Danso premier choix pour remplacer Kim Min-Jae à Naples ?

En effet, si l'on en croit la presse transalpine mise en avant par Lensois.com, Naples serait notamment très chaud sur le dossier Danso. L'ancien joueur d'Augsbourg ferait même partie des deux premiers choix du champion d'Italie (avec Giorgio Scalvini de l'Atalanta) pour remplacer Kim Min-Jae, lequel intéresse Manchester United et le PSG.

Comme confirmé hier par RMC Sports et malgré le refus initial du Coréen de rejoindre Paris, Luis Campos insisterait quand même pour convaincre le Sud-coréen de venir au PSG. Une rencontre a même eu lieu avec l'agent du défenseur de 26 ans, lequel dispose d'une clause libératoire très abordable (60 M€). Au jeu des chaises musicales, la menace se fait de plus en plus présente pour le Racing et Danso.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Si Kévin Danso n'est pas spécialement sur le départ du RC Lens, une belle proposition d'un très grand club pourrait quand même faire infléchir la position de l'Autrichien. Naples, qui est attaqué sur Kim Min-Jae, pourrait dégainer.

Alexandre Corboz

Rédacteur