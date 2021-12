RC Lens – PSG : Verratti, Pochettino... Les Parisiens rendent hommage aux Sang et Or

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Marco Verratti (sur Canal+) : « Lens, c’est une équipe qui me plait beaucoup, elle a beaucoup de courage. Cela fait du bien de disputer des matches de cette nature, qu’on pourrait dire un peu à l’anglaise, avec beaucoup d’occasions de part et d’autre. C’était un match très intense, disputé jusqu’à la fin. On félicite l'équipe de Lens, mais on a aussi montré beaucoup de caractère. On voulait gagner aujourd’hui, mais c’était très dur. Les deux équipes ont livré un match très intense, et je pense que le public a aimé, nous un peu moins. Parce qu’on aime contrôler le jeu, mais ce soir, c’était difficile contre eux ».

« Pas enlever le mérite de Lens »

Mauricio Pochettino (en conf' de presse, recueilli par Lensois.com) : « Il faut donner du crédit à Lens, c’est une équipe athlétique, agressive qui nous a mis en difficulté. C’est positif que l’équipe se soit bien battue quand elle a souffert. Il ne faut pas enlever le mérite de Lens. C’est l’une des équipes qui nous a le plus mis en difficulté. On a aussi perdu énormément de ballons, surtout en début de match. Ça nous empêchait de mettre notre jeu en place. Contre une équipe agressive, ce manque de précision rend les choses difficiles. On a fait des changements tactiques pour que les joueurs se sentent plus à l’aise. On a joué contre une équipe qui avait énormément d’énergie, qui a su couper nos canaux de communication. Pour gagner, il a manqué la précision. A la fin, le résultat me semble juste ».