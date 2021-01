RC Lens - RC Strasbourg (0-1) : Laurey frime en attendant l’ASSE

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Le RC Strasbourg va mieux. Si tout n’est pas encore parfait, le club alsacien s’est replacé au classement grâce à son succès hier à Lens (1-0) et recevra un autre grand malade de L1 ce dimanche, l’ASSE (15h). En attendant, Thierry Laurey estime que la victoire à Bollaert aurait pu être bien plus large que le score ne l’indique eu égard au nombre d’occasions que se sont créées ses joueurs.

« Il y avait de la joie dans le vestiaire, ça récompense les efforts des garçons depuis plusieurs semaines. Ça se joue sur pas grand-chose, mais la victoire aurait pu être beaucoup plus large car c'est nous qui avons les occasions, a-t-il claironné en conférence de presse. Sur la deuxième période on a joué un peu plus bas, mais on savait aussi qu'on pouvait leur faire mal à tout moment. »

Laurey dresse un bilan de la mi-saison

Au-delà du match, le coach du RC Strasbourg a dressé un bilan de la première moitié de saison. « Ça n'a rien de phénoménal de faire 20 points, mais c'est plutôt correct par rapport à notre situation d'il y a quelques semaines, a poursuivi Laurey. On espérait faire mieux, c'est une évidence. Mais finalement, dans le championnat de cette saison avec les équipes de queue qui ont peu de points... »