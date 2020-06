RC Lens, RC Strasbourg : Danijel Ljuboja préfère les supporters… du PSG !

true

Danijel Ljuboja (41 ans), ancien attaquant du RC Lens, adore le public Sang et Or mais il a un penchant pour les supporters du PSG.

Qui ne souvient pas de Danijel Ljuboja ? L’attaquant serbe est désormais à la retraite mais il n’a pas coupé avec le milieu du football puisqu’il est s’occupe désormais des intérêts de plusieurs joueurs.

Passé dans les rangs du RC Strasbourg, club pour qui il a le plus joué en carrière, l’homme de 41 ans a aussi porté le maillot du PSG mais aussi du RC Lens. C’est même en Artois que Ljuboja a mis fin à sa carrière en 2014. Apprécié des supporters des Sang et Or, l’intéressé a aussi aimé son passage au RC Lens mais il avoue un penchant pour le public du PSG !

« Les supporters du PSG, ce sont les meilleurs »

« Quand je jouais au PSG, il y avait les deux Kops. Maintenant il n’y a qu’un côté mais il se donne à fond. Avant ça résonnait et ça faisait un grand bruit. En ce moment les supporters c’est très bien même si avec les deux côtés il y avait beaucoup plus de bruits, affirme l’ancien attaquant dans des propos relayés par Canal Supporters. J’ai joué à Lens au Legia Varsovie ou à Hambourg, qui sont des grosses ambiances, mais c’est vrai que j’aimais beaucoup les supporters du PSG, ce sont les meilleurs. »