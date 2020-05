RC Lens, RC Strasbourg – Mercato : le dossier Gélin (Stade Rennais) se complique

true

Dans le viseur du RC Lens et du RC Strasbourg, l’élégant défenseur du Stade Rennais Jérémy Gélin (23 ans) attire également le regard des écuries étrangères.

Le Stade Rennais prépare un mercato actif cet été. Qualifiés pour les C3 de la Ligue des champions à la faveur de leur troisième place en L1 cette saison, les Rouge et Noir pourront nourrir de belles ambitions avec un effectif étoffé en conséquence.

L’arrivée de Florian Maurice au poste de directeur technique obéit à cette logique, mais sa signature n’est pas encore entérinée. En attendant, il faut bien lui dégager le terrain et préparer des dossiers déjà ficelés au maximum. Le premier d’entre eux pourrait se nommer Mohammed Salisu, qui flambe cette saison au Real Valladolid. Aux dernières nouvelles, le défenseur central ghanéen (21 ans) serait tout proche du Stade Rennais, ce qui pourrait accélérer le départ de Jérémy Gélin.

Gélin plaît aussi au Genoa

Celui-ci serait déjà acté dans la tête de ses dirigeants. L’Équipe, dans son édition du jour, confirme que le RC Lens et le RC Strasbourg suivent le joueur de 23 ans très près. Ils ne sont plus les seuls. « Gélin plaît à Lens et Strasbourg – sans aucune proposition contractuelle pour l’instant – a été sollicité ces derniers jours par le Genoa », glisse le quotidien sportif.