RC Lens, RC Strasbourg : une nouvelle distinction pour Kakuta et Simakan

La L1 n’en a plus que pour eux deux ! Déjà présents dans l’équipe type de la 4e journée de L1 pour L’Équipe, Gaël Kakuta et Mohamed Simakan (RC Strasbourg) le sont aussi dans celle de France Football.

Le milieu offensif du RC Lens a brillé de mille feux samedi face aux Girondins de Bordeaux, avec un but au compteur (2-1). De son côté, Simakan a été solide comme un roc face au Dijon FCO en compagnie de son compère buteur Stefan Mitrovic (1-0). Kakuta a hérité de la note de 8 quand le défenseur du RC Strasbourg a pris un 7.

On notera que Steven N’Zonzi et Adrien Truffert (Stade Rennais), Steve Mandanda (OM) et Angel Di Maria (PSG) font aussi partie de l’équipe type de FF.