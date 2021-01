RC Lens : Sotoca a tissé un lien très particulier avec l'ASSE

Le souvenir sera sans doute douloureux pour les supporters de l’ASSE. C’est tout l’inverse chez Florian Sotoca (30 ans). Dans La Voix du Nord, l’attaquant du RC Lens a confié que son but inscrit contre les Verts le 3 octobre lors de la 6e journée de L1 (2-0) avait été l’un des moments les plus forts de sa saison.

« C'était le jour de l’anniversaire de ma maman qui était présente au stade Bollaert. C’est un moment marquant de la saison, a-t-il expliqué dans le quotidien régional. Je manquais un peu de réussite sur les derniers matchs. Sur ce corner bien tiré de Tony Mauricio, je reprends bien le ballon de la tête. On voit bien que tous mes coéquipiers sont contents et fiers de moi pour mon premier but en L1. Cela me fait chaud au cœur. »

En 15 matches avec le RC Lens cette saison, Sotoca a inscrit 4 buts et distribué 3 passes décisives. L’ASSE n’est donc pas sa seule victime.