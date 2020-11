RC Lens - Stade de Reims : Guion prépare une formule gagnante à Bollaert

Les joueurs du RC Lens ont des fourmis dans les jambes. Après deux reports consécutifs (FC Nantes et OM) en raison du Covid-19, les Sang et Or ont hâte de retrouver la compétition dimanche à Bollaert face au Stade de Reims. Malheureusement pour eux, c’est une équipe rassérénée par deux succès consécutifs qui s’avance en Artois.

La victoire ce dimanche à Delaune face au RC Strasbourg (2-1) a même confirmé une formule gagnante tentée par David Guion... Confronté aux pépins musculaires de De Smet et aux douleurs dorsales de Konan, l’entraîneur du Stade de Reims ne s’attend pas à les revoir revenir avant dimanche.

Selon RMC Sport, il devrait donc reconduire Thomas Foket au poste de latéral gauche. L’habituel arrière droit a fait le travail hier devant le RCSA et a hérité de la note de 5/10. Pour un dépannage, c’est plus qu'honorable.