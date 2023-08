RC Lens - Stade Rennais : Haise enrage, Genesio annonce le départ imminent de Doku !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Il n’y a pas eu de vainqueur hier soir en clôture de la 2e journée de L1 entre le RC Lens et le Stade Rennais à Bollaert : Benjamin Bourigeaud (sur penalty) a répondu à Deiver Machado (1-1). « On a fait un match complet face à un adversaire de grande qualité. Dans ce genre de match, ça se joue sur des détails, a analysé Franck Haise en conférence de presse d’après match. Je ne sais pas si c’est un très bon point de pris. Sur la fin de rencontre, je suis d’accord, mais avant on a fait de très bonnes choses. Au final, le nul est plutôt logique. Ça fait trois penalties contre nous en deux matches, c’est trop, ça veut dire qu’on fait trop de petites erreurs. »

« Rien n’est fait mais… »

De son côté, Bruno Genesio a annoncé à demi-mots le départ imminent de Jérémy Doku cet été, lui qui est courtisé par Manchester City et qui vient de rejeter une offre de West Ham. « Il va continuer à progresser. Si aujourd’hui il n’a pas débuté, c’est que..., a-t-il hésité devant les médias. Il avait été un des meilleurs joueurs du match de la semaine dernière donc à vous d’en tirer des conclusions. Rien n’est fait mais… »

🎙 #LeDébrief après #RCLSRFC



Franck Haise : « On a fait un match complet face à un adversaire de grande qualité. Dans ce genre de match, ça se joue sur des détails. »



Jonathan Gradit : « On livre une prestation solide, qui n'est malheureusement pas récompensée par 3 points. » pic.twitter.com/m1W16eYkK1 — Racing Club de Lens (@RCLens) August 20, 2023

Podcast Men's Up Life