RC Lens : un héros estampillé OM a marché sur le Stade de Reims

On n’arrête plus Seko Fofana ! Auteur d’un début de saison tonitruant, le milieu de terrain du RC Lens a rayonné il y a une semaine tout pile face à l’OM (3-2) et a encore fait étalage de toutes ses qualités vendredi contre le Stade de Reims (2-0).

À Bollaert, l’ancien joueur de l’Udinese a en effet été l’un des éléments les mieux notés par L’Équipe avec un 7/10 et des commentaires plus qu’élogieux bien qu’en deçà de sa dernière sortie avec les Sang et Or.

« Un peu moins flamboyant qu'au Vélodrome mais un match solide quand même, résume le quotidien sportif. Habile pour orienter le jeu, il s'est aussi permis quelques gourmandises, toujours à bon escient : un dribble délicieux (24e), une grosse frappe détournée par Rajkovic (51e) et un magnifique contrôle en aile de pigeon (76e). »

Nouvelle vidéo de la Synthe Team !

Une vidéo consacrée à Seko Fofana

-Parcours en club

-Profil technique

-Sa place dans la hiérarchie des milieux de l1 https://t.co/5V8Y8SHsng#RCLens #Ligue1UberEats #Ligue1 #sekofofana #lensois #football pic.twitter.com/WD2C6tBzn0 — La Synthé Team (@synthe_team) October 2, 2021