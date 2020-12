RC Lens : un monstre sacré de L1 a encore écrit sa légende à Bollaert

Où Vitorino Hilton a-t-il placé son plafond de verre ? À 43 ans, le défenseur central n’est plus titulaire indiscutable à Montpellier mais il tient toujours la forme.

Pour preuve, Michel Der Zakarian l’a fait entrer en fin de match à Bollaert contre le RC Lens ce samedi pour le compte de la 14e journée de L1 (3-2). Ces quelques minutes lui ont permis d’être désormais lié à vie avec son ancien club, auquel il était déjà très attaché depuis son passage entre 2004 et 2008.

« À Lens, Vitorino Hilton n'a pas seulement atteint la barre des 300 en L1 avec le MHSC, il a aussi égalé Bruno Martini : 492 matchs de L1, tous clubs confondus... plus que 8, et c'est le club très fermé des plus de 500 », a noté le journaliste de France Bleu Hérault Bertrand Quenette pour épaissir un peu plus la légende d’Hilton qui se rappellera donc éternellement ce qui sera peut-être sa dernière visite à Bollaert en tant que joueur.