RC Lens : une grosse surprise signée Haise dans son onze à Lorient ?

Le RC Lens a toutes les cartes en main pour asseoir sa deuxième place de Ligue 1. L’OM nattu hier par le LOSC (1-2), les Sang et Or pourraient compter cinq points d’avance sur leur rival provençal en cas de succès à Lorient (17h05). Pour ce faire, Franck Haise devra trouver la solution pour remplacer Kevin Danso. Après 37 matches de rang disputés en intégralité en L1, le robuste défenseur central manquera à l’appel au Moustoir, suspendu pour une rencontre après son expulsion face au Stade de Reims (2-1, le 12 mai).

Onana plutôt qu'Haïdara pour suppléer Danso ?

Selon L’Équipe, le coach des Sang et Or devrait trancher en faveur de Jean Onana, axial assumé en fin de rencontre contre Reims, quand le RC Lens est passé à cinq derrière. L’international camerounais a du rythme puisqu’il a enchaîné cinq matches (317 minutes de jeu) et a déjà remplacé Danso le 9 février à Lorient, en huitièmes de Coupe de France (1-1, 4-2 aux t.a.b.). Même s’il a été essayé à l’entraînement cette semaine et a donné entière satisfaction, Massadio Haïdara n’a jamais été titularisé dans l’axe de la défense et devrait donc ronger son frein depuis le banc de touche.

RC Lens: avec Onana plutôt qu'Haïdara à Lorienthttps://t.co/uwH70uj0eW — Bouabid Bedaine (@BouabidBedaine) May 21, 2023

Pour résumer Face au FC Lorient (17h05), le milieu du RC Lens Jean Onana partirait favori pour suppléer Kevin Danso, suspendu, dans l’axe de la défense, plutôt que le gaucher polyvalent Massadio Haïdara. Ce dernier débuterait sur le banc.

Bastien Aubert

