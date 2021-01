RC Strasbourg - ASSE : Laurey privé de son meilleur joueur face aux Verts ?

Le RC Strasbourg a confirmé à Lens (1-0) son retour en forme après son succès probant face à Nîmes (5-0). Un succès dans le Nord qui aurait cependant pu être altéré par le pépin physique de Mohamed Simakan. En fin de première période, le défenseur central strasbourgeois s'est plaint pendant un bon moment d'un problème au genou. Une alerte suffisamment importante pour que le RC Strasbourg le sorte dès la pause mais qui n’inquiète pas Thierry Laurey.

« Momo Simakan a pris un coup mais il a sauté dans tous les sens lors de la célébration de la victoire donc ça ne doit pas être trop grave », s'est amusé Laurey après la rencontre. S’il devrait donc être apte pour recevoir l’ASSE dimanche à la Meinau (15h), c’est plutôt sur le terrain extra sportif que son absence pourrait s’accélérer.

« Simakan, ça avance avec l’AC Milan »

« Ça avance avec l’AC Milan », a glissé Loïc Tanzi de RMC Sport hier soir tard sur Twitter en référence au possible départ de Simakan vers les Rossoneri au mercato. Celui-ci se finalisera-t-il avant le choc contre les Verts ? « Il y a beaucoup d'acteurs qui sont approchés, on les évalue et on en parle avec Pioli pour voir s'il faudra compléter une équipe qui s'est déjà avérée très compétitive. Le marché est encore long », a fait savoir pour sa part le directeur sportif lombard Fredric Massara. Suspense...