RC Strasbourg : Ménès utilise le Racing pour taper sur l’OM et les Girondins

La qualification du PSG en quarts de finale de la Ligue des champions n’a pas fait lever toutes les foules en France. Du côté des supporters de l’OM, notamment, on continue de penser que le rival intime ne sera pas capable de succéder au club phocéen dans la légende de la C1.

Cette petite guerre des tranchées, Pierre Ménès en a plus que marre. Le consultant de Canal+ s’est donc servi des investisseurs du PSG et du RC Strasbourg pour taper sur les haters qui seraient bien contents que leur propre club puisse bénéficier d’autant d’argent.

« On vomit sur le budget du PSG »

« Strasbourg est revenu de l’enfer parce que Marc a racheté le club. C’est lui qui a sauvé le club avec un groupe d’investisseurs. Il a mis 500 000 € de sa poche. Est-ce qu’il y a un ancien pro de Bordeaux qui est prêt à mettre 500 000 € ou un peu plus parce que c’est Bordeaux et de monter un pool d’investisseur. Il faut savoir ce qu’on veut. C’est ça le problème en France, a soufflé Ménès dont les propos sont relayés par Girondins4Ever. On vomit sur le budget du PSG mais je suis bien certain que si demain les Qataris venaient à Bordeaux, tous les bordelais trouveraient ça formidable. Tous les marseillais qui vomissent en permanence sur les parisiens, si demain ils sont repris par des saoudiens, ils ne trouveront plus rien à redire. »