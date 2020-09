RC Strasbourg - Mercato : Simakan a refroidi l'OL et le Stade Rennais

Le RC Strasbourg a encore trébuché. Malgré une supériorité numérique (à 11 contre 9), les hommes de Thierry Laurey ont été battus en Principauté par une de l’AS Monaco avec le mors aux dents (2-3).

« Les Monégasques ont défendu leur bifteck. On n'a pas été assez patient et précis pour marquer. Mais il y a beaucoup d'autres choses à retenir dans ce match. Le fait qu'on ait démarré le match complètement à l'envers, par exemple. On est aussi trop approximatif sur les marquages », a pesté Thierry Laurey au coup de sifflet final.

Simakan a affiché ses premières limites devant Ben Yedder

L’entraîneur du RCSA pourrait nommer sans le citer Mohamed Simakan. Grâce à ses performances, le défenseur né à Marseille (20 ans) a attiré l'oeil de cylindrées européennes (Atalanta Bergame...) et françaises (OL et Stade Rennais) mais s’est troué hier à Louis II. « Le défenseur alsacien n'a pas toujours bien senti les courses monégasques, à l'image du premier but, sur lequel il est à contretemps et trop loin de Ben Yedder pour le gêner », observe L’Équipe. Simakan a d’ailleurs écopé de la note médiocre de 4/10, sa plus mauvaise cette saison. Ce couac remettra-t-il en cause son départ au mercato ? Réponse d'ici au 5 octobre...