RC Strasbourg – Mercato : Simakan trop cher pour le LOSC ?

Dans le viseur du LOSC au mercato, Mohamed Simakan (RC Strasbourg, 20 ans) aurait été jugé trop cher par le dirigeants lillois.

Mohamed Simakan a tapé dans l’œil de Luis Campos. Soccer Link a révélé l’intérêt du LOSC pour le jeune défenseur polyvalent du RC Strasbourg pas plus tard que dimanche soir. Si celui-ci est bien réel, il date néanmoins du mois de mars dernier ! LOSC Actualité a en effet fait la lumière sur ce dossier.

L’intérêt du LOSC pour Simakan date de mars

Le compte Twitter, bien renseigné sur les Dogues, explique que le club nordiste était bien intéressé par Simakan en début d’année mais qu’il a jugé cette piste trop onéreuse et s’est replacé depuis sur plusieurs autres noms. Sven Botman a notamment été recruté plus récemment et a d’ailleurs réussi ses grands débuts en L1 samedi face au Stade Rennais (1-1).