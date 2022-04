RC Strasbourg - PSG : de nombreux recruteurs à la Meinau, l'OL et l'OGC Nice présents !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Ce vendredi soir, il y avait énormément d'émissaires pour assister à la rencontre entre le RC Strasbourg et le PSG à la Meinau. Journaliste pour RMC Sport, Loïc Tanzi a dévoilé la liste des scouts présents... Avec deux clubs de Ligue 1 dans le lot : l'OGC Nice représenté par Serge Recordier et l'OL qui avait dépêché l'expérimenté Michel Rouquette.

Leicester vise Diallo et Diarra à Strasbourg

Si on ne sait pas pourquoi les Aiglons et les Lyonnais étaient présents, on remarque aussi dans la liste les noms de grands clubs étrangers comme Everton (par le biais d'Habib Bamogo), le Bayern Munich, l'Inter Milan, Leicester ou Manchester United.

Foot Mercato explique de son côté la présence de l'émissaire des Foxes. Ce dernier était présent pour deux joueurs du Racing : Habib Diallo et Habib Diarra. Deux joueurs qui ont d'ailleurs commencé sur le banc même si le premier nommé a été décisif sur le 3-2.

Les clubs présents ce soir à La Meinau pour observer Strasbourg / PSG pic.twitter.com/wwVL6RiVUZ — Loïc Tanzi (@Tanziloic) April 29, 2022

Alexandre Corboz

Rédacteur