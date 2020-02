RC Strasbourg – SC Amiens (0-0) : Laurey rumine un gros regret

false

Le RC Strasbourg est tombé sur le même dernier os que le PSG en Ligue 1. Devant le SC Amiens, les hommes de Thierry Laurey n’ont en effet pu prendre qu’un point en n’ayant tout de même ni marqué ni même encaissé le moindre but (0-0).

#Ligue1#RCSAASC#Strasbourg 0-0 #Amiens Les stats parlent d’elles-mêmes. On a pas assisté à un grand match et le #Racing aurait mérité de l’emporter tandis qu’Amiens était venu jouer le 0-0. pic.twitter.com/DiGuMaCUjn — Du Stade Aux Stats (@DSASofficiel) February 22, 2020

Un peu déçu par le résultat final et la stagnation du Racing au classement, Thierry Laurey a salué la performance de l’équipe picarde en regrettant juste de ne pas avoir su trouver la faille malgré certaines possibilités en ce sens…

« Amiens n’a rien volé »

« Amiens n’a rien volé, a soufflé l’entraîneur du RC Strasbourg en conférence de presse. Ils ont tout fait pour nous empêcher de nous mettre dans des bonnes situations et que l’on puisse se créer des occasions faciles. On a essayé de trouver des solutions. Il manque ce but et cette victoire. Ce qui m’embête c’est que l’on avait déjà eu cette possibilité de l’emporter en fin de match à Lyon. »