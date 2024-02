RC Strasbourg - Stade Brestois : les compos officielles

Surprenant dauphin du Paris Saint-Germain au classement après 22 journées disputées, Brest, qui reste sur 11 matchs de championnat consécutifs sans défaite, dont une victoire le week-end dernier face à l'Olympique de Marseille (1-0), se rend ce samedi (21h) sur la pelouse du RC Strasbourg pour tenter de poursuivre sa série d'invincibilité. À une heure du coup d'envoi de cette rencontre, découvrez les compositions officielles de ces deux équipes.

Au Racing,Vieira aligne le trio Gameiro-Emegha-Angelo. A Brest, Dell Castillo et Satriano emmèneront l'attaque.

Pour résumer

On connaît les onze de départs alignés par Patrick Vieira et Éric Roy pour le match entre le RC Strasbourg et le Stade Brestois, comptant pour la 23e journée de Ligue 1.