RC Strasbourg – ASSE : Laurey livre les clés pour remporter un match « de gala »

Thierry Laurey, l’entraîneur du RC Strasbourg, espère que ses hommes termineront bien l’année 2019 avec un succès face à l’ASSE.

Après un début de saison bien compliqué, le RC Strasbourg a su se ressaisir au point de pouvoir même entrer dans le Top 10 juste avant la trêve. Un beau challenge même si la partie ne s’annonce pas simple face à l’ASSE.

Un match visiblement particulier pour Thierry Laurey qui a qualifié cette rencontre de « match de gala » car « Saint-Etienne a toujours fait rêver ». Dans des propos en conférence de presse relayés par France Bleu, le coach alsacien espère néanmoins que ses hommes sauront entretenir la bonne dynamique du moment. « En ce moment, on a une certaine forme de réussite, même si on la provoque. On ne fait pas des grands matchs, mais on est très sérieux. Tout le monde s’est remis la tête à l’endroit. Il est bien qu’on ait réussi à redresser la barre, surtout après la claque prise à Brest ».

Et le coach alsacien de rappeler les vertus indispensables pour terminer l’année avec un succès de prestige face aux Verts. « Il reste encore un match, certainement pas le plus facile. Saint-Etienne voyage pas trop mal, il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Il faudra beaucoup de rigueur et de concentration », a prévenu Laurey.