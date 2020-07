RC Strasbourg : Chahiri se confie sur son arrivée

true

Verrouillé en janvier par le RC Strasbourg, Mehdii Chahiri a terminé la saison en prêt au Red Star. À 23 ans, il découvre le monde professionnel en Alsace.

Révélation du National, Mehdi Chahiri a décidé de sauter dans le grand bain. Acheté 2 millions d’euros l’hiver dernier par le RC Strasbourg, avant de finir sa saison en prêt au Red Star, l’ailier gauche va découvrir le monde professionnel. À 23 ans, le natif de Grande Synthe a un profil à la Dimitri Lienard, qui a aussi connu un parcours semé d’embûches.

Pour Alsasport, Chahiri s’est confié sur ses premiers pas en terres strasbourgeoises : « Je me sens super bien à Strasbourg ! Mes coéquipiers m’ont tous très bien accueilli, c’est un super groupe. Je me suis installé à Strasbourg dès que je suis arrivé donc ça a aussi joué dans mon intégration. Je me sens bien. »

Auteur de 11 buts en 22 matches de National avec le Red Star, le franco-marocain était suivi. En plus du RC Strasbourg, Montpellier et Dijon souhaitaient s’attacher ses services. Il est revenu sur l’élément déterminant de sa venue du côté de la Meinau : « Le discours qu’a tenu Loïc Désiré (le directeur de la cellule de recrutement du Racing Club de Strasbourg, N.D.L.R.) a beaucoup joué, mais mon choix a aussi été influencé par les supporters. J’aime jouer devant du monde et c’est ça aussi qui a fait que j’ai préféré signer à Strasbourg. »

Hasard du destin, Chahiri a déjà fréquenté l’antre du RCSA alors qu’il évoluait à Dunkerque. Un souvenir qu’il l’a marqué : « Franchement, c’était un match de fou ! Il y avait beaucoup de monde, pour un match de National c’était incroyable. À la fin, les supporters sont descendus sur le terrain pour fêter le titre, c’était vraiment un match incroyable. Je suis vraiment impatient de jouer à la Meinau. » Désormais, l’ailier de poche (1,80m) va devoir s’adapter au haut niveau après avoir franchi deux étapes d’un coup du National à la Ligue 1.