RC Strasbourg : comment Laurey prépare Kamara au grand saut

true

Le jeune gardien de 23 ans sera titulaire au RC Strasbourg lors des premiers mois de la saison après la grave blessure de son collègue belge.

La blessure de Matz Sels va propulser Bingourou Kamara en pleine lumière. Le gardien de but du RC Strasbourg, âgé de 23 ans, était annoncé comme un grand espoir à son poste lors de son recrutement en 2017 au Tours FC. Il s’est un peu perdu chemin mais Thierry Laurey assure dans L’Equipe du jour qu’il pense son joueur prêt à devenir titulaire.

« On lui fait confiance, maintenant c’est à lui de jouer, il a une grosse carte. Quand on l’a recruté, c’était à ma demande, et je n’avais peut-être pas mesuré tout ce que ça impliquait. Il arrivait en L1 depuis la L2, d’une équipe qui ne jouait pas le haut du tableau. Il débarquait dans une formation avec une force populaire énorme. Forcément, ça peut inhiber un peu. Il a eu du mal à gérer tout ça, mais il a été très courageux, parce que l’année suivante, il a montré qu’il avait appris de ses erreurs. La Coupe de la Ligue lui a donné beaucoup de confiance. »

Kamara, lui, jure avoir appris de ses erreurs : « J’ai 23 ans maintenant, ça fait une grande différence. J’ai grandi, avec des bons moments, des moins bons, mais il faut tout garder pour se construire une coquille. Je ne vois plus les choses pareilles, je ne suis plus le même joueur, ni le même homme. Je suis beaucoup plus professionnel qu’il y a trois ans. En Ligue 2, j’étais dans mon club formateur, tout le monde m’aimait, j’étais un peu le fils du club. Inconsciemment, on travaille moins. A Strasbourg, je ne connaissais personne, j’ai dû me réadapter, et c’est ce que j’ai mal fait. »