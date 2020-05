RC Strasbourg : départs, priorités, Ajorque… Les ultimes vérités Mercato de Laurey

true

Invité de l’émission « Allô beIN Ligue 1 » lundi soir sur beIN Sports, Thierry Laurey a évoqué en vitesse le Mercato à venir du RC Strasbourg.

Détendu et ouvert à la discussion dans l’émission de Luis Fernandez sur « beIN Sports » lundi soir, Thierry Laurey a joué franc jeu sur le Mercato qu’il espère pour le RC Strasbourg. Concernant les départ, le coach alsacien a été très clair : « On a déjà annoncé qu’on ne conservera pas cinq garçons : notre quatrième gardien et quatre contrats pros (Botella, Ndour, Corgnet, Grimm). On sait qu’on a quelques garçons qui sont surveillés. On espère garder tout le monde pour être honnête mais on s’adaptera à la situation ».

Pour les priorités de recrutement, cela concerne clairement deux secteurs de jeu : « Quoi qu’il en soit, si on doit recruter, ce sera au milieu de terrain et éventuellement derrière en fonction des départs possibles et des prêts éventuels ».

Enfin, Thierry Laurey a été lancé sur le cas du très sollicité Ludovic Ajorque, dans l’oeil de plusieurs clubs de Bundesliga : « C’est un attaquant de base pour nous. Ludo le sait, je lui ai souvent répété. Après, il est clair que quand on a un bon joueur, il est courtisé. Ce sera à nous de faire les choses correctement pour essayer de le conserver une année supplémentaire. C’est une évidence… »