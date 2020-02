RC Strasbourg : Dimitri Liénard, symbole de la politique salariale du Racing

false

Dans son édition du jour consacré aux salaires de Ligue 1, « L’Equipe » a consacré un large focus à la croissance maîtrisée du RC Strasbourg, 12e club de l’élite au niveau des revenus avec un fixe moyen mensuel fixé à 45 000€.

Au Racing, aucun joueur ne touche plus de 1 M€ par an mais on constate une belle homogénéité entre Matz Sels, joueur le mieux payé du vestiaire (90 000€ par mois) et les autres cadres du vestiaire aux émoluments compris entre 80 000 et 50 000€ par mois.

Dimitri Liénard, salaire x20 en sept ans !

« Notre budget s’élève à 45 M€, dont 30 M€ sont consacrés à la masse salariale globale, charges incluses. Celle-ci représente donc 65% de nos recettes », a justifié Marc Keller, qui prend Dimitri Liénard en exemple de son système d’ascension au mérite.

Arrivé au RCSA en 2013 en provenance de Mulhouse, le milieu de terrain a gravi tous les échelons du National 1 à la Coupe d’Europe et son salaire s’en est retrouvé impacté. Multiplié par vingt pour être précis, passant de 2500€ brut par mois au début à 50 000€ aujourd’hui (10e salaire du club). « C’est un super exemple de progression d’un véritable fidèle du club. Il symbolise le travail bien fait et récompensé. Chaque fois qu’on a franchi un palier sportif, il a su s’y adapter et on l’a accompagné financièrement de manière tout à fait logique », explique Keller.