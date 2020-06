RC Strasbourg : Keller a fait signer en douce un ancien du Stade Rennais

true

Retraité depuis 2018, Kader Mangane (37 ans) est devenu depuis coordinateur sportif du RC Strasbourg. Il vient de parapher un CDI en Alsace.

Depuis sa remontée dans l’élite, le RC Strasbourg solidifie ses fondation pour prospérer dans l’élite professionnelle. Dirigé de main de maître par Marc Keller, président, le RCSA se veut ambitieux sans griller les étapes. Sur la piste de trois renforts pour ce mercato estival, Thierry Laurey devrait pouvoir compter sur l’arrivée de Jérémie Gélin (23 ans, milieu de terrain).

Des recrues sur le terrain, mais aussi en coulisses. Joueur du RC Strasbourg de 2016 à 2018, Kader Mangane (37 ans) est resté au club après sa retraite sportive. L’ancien milieu du Stade Rennais est devenu coordinateur sportif. Bonne nouvelle pour lui, la direction a loué son travail. Selon l’Alsace, Kader Mangane a signé un contrat à durée indéterminée en faveur du RC Strasbourg. Le Franco-Sénégalais se voit ainsi récompenser de son engagement au sein du club alsacien.

Lors d’un entretien, il a tenu à réagir à la nouvelle en exprimant son bonheur : « Le Racing grandit. Et, c’est top de grandir avec lui, d’accompagner son développement. Je pilote pas mal de projets. En deux ans, j’ai eu le temps de voir si ce rôle me plaisait. Les dirigeants, eux, m’ont vu évoluer. Ma promotion en CDI s’est faite naturellement. Je remercie le président de m’avoir donné cette opportunité et sa confiance. » Dans son rôle de coordinateur sportif, Kader Mangane va avoir du travail cet intersaison pour confirmer la place du RC Strasbourg dans l’élite professionnelle.