RC Strasbourg : Keller serein face aux exigences de Thierry Laurey

true

Alors que le RC Strasbourg, après un début de saison compliqué, a su relever la tête pour s’installer en première partie de tableau, l’objectif principal semble être rempli. A moins d’une catastrophe, les Alsaciens devraient assurer leur maintien une saison supplémentaire.

Le club peut donc se concentrer sur les objectifs à moyen terme, et le premier d’entre eux est la prolongation de contrat de Thierry Laurey. Le coach strasbourgeois arrive en fin de bail à la fin de la saison et s’il n’a pas caché son envie de prolonger, ce sera à la condition d’obtenir un contrat longue durée.

Dans les colonnes de l’Equipe ce jeudi, le président du RC Strasbourg semble très serein sur ce dossier. « On est dans le timing qu’on avait fixé, on avait dit qu’on allait parler de la prolongation au début de l’année 2020. On est dans le processus habituel. On discute avec le agents de Thierry dans un climat très serein, on a des échanges qui permettent d’évoquer la situation dans un rapport toujours très cordial, comme depuis le début de notre collaboration », a assuré Keller qui a toutefois refusé « d’évoquer publiquement la teneur des discussions » dans le détail.