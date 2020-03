RC Strasbourg : Thierry Laurey impose ses conditions pour prolonger

true

On ne parle plus que de ça au RC Strasbourg ! Depuis plusieurs jours, on a appris que Thierry Laurey est entré en discussions avec Marc Keller pour prolonger un contrat qui expire en juin. Les négociations seraient bien engagées entre les deux parties, les deux hommes s’appréciant au plus haut point.

Les négociations avec T.Laurey se sont accélérées fin décembre donc ce n’est pas nouveau. Le coach strasbourgeois ne voulait pas polluer son groupe avec cette histoire de prolongation.

« Les négociations avec Laurey se sont accélérées fin décembre donc ce n’est pas nouveau, glisse l’insider YohZe sur Twitter. Le coach strasbourgeois ne voulait pas polluer son groupe avec cette histoire de prolongation. Keller s’entend à merveille avec son coach. Tout semble ficeler depuis janvier. » Le point d’achoppement pourrait néanmoins se produire au niveau de la durée du nouveau bail en question.

Laurey veut un contrat plus long

« Mon représentant sait ce que je veux, explique le coach du RC Strasbourg dans L’Alsace. Il en parle avec les dirigeants. Si nos positions convergent, il n’y aura pas de souci. Si elles ne le sont pas, on ira voir ailleurs. Mais après quatre ans, je pense qu’on peut avoir des demandes un peu différentes de celles qu’on formulait auparavant. » Laurey souhaiterait une prolongation plus longue que la précédente, soit une saison supplémentaire signée en décembre 2018.