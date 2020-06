RC Strasbourg – Mercato : laissé libre, un buteur rebondit !

true

En fin de contrat au RC Strasbourg, Ivann Botella (20 ans) a trouvé un nouveau point du chute. L’avant-centre va s’engager avec le Sporting-Club de Lyon.

Un an après la signature de son premier contrat professionnel au RC Strasbourg, Ivann Botella va déjà quitter l’Alsace. Libre au terme de la saison, le jeune avant-centre (20 ans) a trouvé un nouveau club pour poursuivre sa progression.

Selon les Dernières Nouvelles d’Alsace, le natif de Libourne va s’engager un an, plus une en option, au Sporting-Club de Lyon (ex l’AS Lyon-Duchère). Thierry Laurey, l’entraîneur du RCSA, s’était exprimé sur son départ de Botella : « On a perdu trois joueurs professionnels : Grimm, Corgnet, NDour et le petit Botella, très souvent blessé, qui n’a pu saisir sa chance. » Cette saison, le buteur avait réalisé aucune apparition avec les professionnels.

Le Sporting-Club de Lyon, dernier huitième de National, nourrit de grandes ambitions pour la saison prochaine. Le club lyonnais vient de recruter un nouvel entraîneur, Emmanuel Da Costa, qui succède à Laurent Roussey, l’ex-attaquant de l’ASSE. Une bonne option pour Botella qui espérera engranger du temps de jeu pour rebondir vers le haut niveau.

Via son compte twitter, mercredi, Ivann Botella avait définitivement tourné la page strasbourgeoise. Il avait laissé ce dernier message : « Fin de mon aventure avec le RCSA après 3 belles saisons passées au club. Je remercie toutes les personnes que j’ai pu côtoyer depuis le début, coéquipiers, coaches, staffs et aussi les supporteurs pour votre soutien. Le meilleur m’attend désormais. Merci à tous. »