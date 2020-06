RC Strasbourg : Thierry Laurey annonce le nombre des recrues

false

Dans un entretien accordé à France Football, l’entraîneur du RC Strasbourg, Thierry Laurey, a accepté d’en dire plus sur le mercato à venir.

Un été de transition. Qui doit notamment permettre au RC Strasbourg de s’installer peu à peu dans le premier tiers de la Ligue 1. Le club alsacien qui a fini l’exercice précédent au 10e rang, doit donc, au travers du Mercato, recruter malin afin de consolider l’effectif.

L’entraîneur du Racing, Thierry Laurey, qui a prolongé son contrat il y a quelques semaines, a bien voulu en dire plus à ce sujet à nos confrères de France Football. Le RC Strasbourg attend trois joueurs dans les prochaines semaines.

« On va recruter trois joueurs, ça n’est pas beaucoup mais au moins un ou deux devra nous apporter une plus-value. »

« On a perdu trois joueurs professionnels : Grimm, Corgnet, NDour et le petit Botella, très souvent blessé, qui n’a pu saisir sa chance. On a recruté en janvier le petit Chahiri du Red Star. On va recruter trois joueurs, ça n’est pas beaucoup mais au moins un ou deux devra nous apporter une plus-value et on tentera aussi peut-être un coup avec un jeune joueur. »