RC Strasbourg : le point Mercato de Thierry Laurey

true

S’il espère pouvoir faire la saison avec son effectif actuel au RC Strasbourg, Thierry Laurey a bien conscience que le Mercato dictera sa loi.

Dans les colonnes des « Dernières Nouvelles d’Alsace », Thierry Laurey a fait le point sur ses souhaits concernant le Mercato du RC Strasbourg. Un Mercato qu’il souhaite peu actif dans le sens des départs mais dont il sait être tributaire du marché avant tout.

« J’ai envie de garder tout le monde, mais je ne suis pas non plus naïf. En cette période de crise, on ne maîtrise pas tous les tenants et aboutissants. Je fais confiance à Marc Keller pour l’aspect financier. Le club est très bien géré, on peut en être très fier. Si on doit se séparer d’un joueur parce que c’est nécessaire, on se débrouillera pour le remplacer (…) Quoi qu’il en soit, on a aujourd’hui une équipe pour être performant », a expliqué le technicien.

Le RCSA s’attend à recevoir quelques grosses offres cet été pour Mohamed Simakan, Ibrahima Sissoko ou encore Ludovic Ajorque. Actuellement, seul Kenny Lala dispose d’un bon de sortie suite à un accord négocié lors de son ultime prolongation.