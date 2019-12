RC Strasbourg : l’ASSE est déjà très attendue à la Meinau

false

En visite à la Meinau samedi, l’ASSE trouvera en face d’elle un RC Strasbourg surmotivé à l’idée de finir l’année en beauté, devant son public. Parole de son capitaine, Stefan Mitrovic !

Après un début de saison catastrophique, qui laissait à penser que le ressort était cassé, le RC Strasbourg a trouvé son rythme de croisière. Si bien qu’après son succès Bordeaux (1-0) dimanche, le Racing est 13e, à seulement six longueurs de la zone Europe. Pour son capitaine Stefan Mitrovic, il s’agit désormais de terminer l’année en beauté à la Meinau par un succès sur Saint-Etienne.

« Cette victoire à Bordeaux nous permet d’avoir 24 points. Beaucoup disaient qu’on faisait une mauvaise saison et finalement on a un point de plus que la saison passée après 18 journées. Ce serait magnifique de prendre des points face à Saint-Etienne. Il faudra rester concentrer sur les prochains matches. En tout cas on a montré qu’on savait tous défendre en équipe et qu’on était très bien organisés. Je suis assez satisfait de ma prestation, c’était important pour moi. »

Pour Mitrovic, la rencontre face aux Verts revêt également un caractère revanchard car le défenseur serbe avait été à deux doigts de s’engager avec l’ASSE il y a quelques années, alors qu’il évoluait encore en Belgique. Mais les Stéphanois avaient estimé que l’état de son genou était inquiétant et ils avaient préféré mettre un terme aux négociations…