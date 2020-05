RC Strasbourg : Laurey a un atout inestimable pour attaquer la saison prochaine

true

Prolongé pendant le confinement au RC Strasbourg, Thierry Laurey explique que ses relations avec Marc Keller ont toujours été au beau fixe.

Le RC Strasbourg est le seul club de L1 avec le Stade Rennais à avoir repris l’entraînement. En période post confinement, les joueurs de Thierry Laurey ont souhaité se retrouver pour faire en sorte de ne pas arriver trop en manque de rythme pour les prochaines semaines, lorsque la reprise de la saison sera sifflée.

En parallèle, l’entraîneur du RC Strasbourg a évoqué le prochain mercato estival en expliquant par ailleurs que ses relations avec Marc Keller étaient au beau fixe avant le prochain exercice. Un véritable avantage pour le préparer en toute sérénité.

Une stabilité exemplaire au RC Strasbourg

« C’est un peu plus simple de travailler avec un président qui a déjà joué au football. On gagne beaucoup de temps, affirme le coach du RCSA dont les propos sont relayés par Direct Racing. Il nous fait confiance et quand il donne son avis, on sait très bien que c’est l’ancien footballeur qui nous parle. C’est primordial pour nous ! Notre entente avec Kader Mangane qui est le coordinateur sportif et avec Loïc Désiré qui est le responsable du recrutement, depuis que je suis ici (4 ans), cela se passe très bien. On travaille en pleine confiance et c’est très important. »