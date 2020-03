 RC Strasbourg : Laurey apprend à Tuchel la manière de gérer Mbappé

true

Avant le match annulé entre le RC Strasbourg et le PSG, Thiery Laurey était revenu sur les relations tendues entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé.

Le RC Strasbourg n’a pas pu accueillir le PSG le week-end dernier à la Meinau pour cause de Coronavirus. Ce sera pour plus tard. Mais à la veille de cette opposition, l’entraîneur du club alsacien, Thierry Laurey, s’était confié au Parisien. Il avait notamment évoqué le cas Kylian Mbappé et son agacement envers Thomas Tuchel au moment d’être remplacé, le mois dernier, contre Montpellier.

🚨RACING/Dijon et RACING/Angers à huis clos total.

Plus d’informations ⬇️https://t.co/68AETdvxZd — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) March 10, 2020

Et ce en prenant la défense du champion du monde, loin du corporatisme convenu. « Aucun joueur n’apprécie de sortir, avait dit Laurey. Quand un technicien a devant lui des échéances aussi importantes que Thomas Tuchel à Paris, il a des joueurs à gérer. Mbappé est un joyau, capable à tout instant de marquer un but. Et un joyau, ça se protège ».