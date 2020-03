RC Strasbourg – PSG : Keller ne voulait pas du huis-clos, il pourrait être forcé

true

Première rencontre de Ligue 1 à être reportée à cause du Coronavirus, RC Strasbourg – PSG ne sera sans doute pas la dernière. Samedi, le match organisé à la Meinau aurait cependant pu se jouer si le Racing avait accepté les conditions du huis-clos. Mis devant le fait accompli vendredi soir, Marc Keller n’a cependant pas voulu faire ce compromis cette fois-ci.

Keller : « Le huis-clos doit être la dernière extrémité »

Dans les colonnes de l’Alsace il y a quelques jours, le président strasbourgeois a justifié son choix, notant des places dans le calendrier pour replacer le match : « Tant qu’on peut reporter les matches parce que le calendrier le permet, c’est préférable. Le huis-clos doit être la dernière extrémité. D’autres clubs seront sans doute bientôt confrontés au même problème ».

Reste que, pour replacer les rencontres et finir le championnat, il faudra sans doute que certains acceptent des concessions. Surtout que la plage de dates disponibles pour disputer des matches avec public s’est sérieusement réduite en Alsace et en France.

Le Racing a ouvert la voie à une dangereuse jurisprudence



Comme validé ce mardi par la LFP et pour l’ensemble des championnats, le stade de la Meinau ne pourra pas accueillir la moindre rencontre avec public avant le 15 avril prochain au mieux. Il restera donc un mois pour replacer le match face au PSG. Sans le savoir, le président du Racing a peut-être ouvert la voie à une jurisprudence. En effet, Strasbourg ayant refusé de jouer à huis-clos, d’autres clubs affrontant Paris pourraient être aussi tentés de dire non (on pense notamment à l’OM pour le Clasico) et de provoquer un casse-tête insoluble aux organisateurs du championnat français.