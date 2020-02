RC Strasbourg : Laurey juge les débuts prometteurs de Waris

false

Le RC Strasbourg ne manque plus de solutions dans le domaine offensif. En plus de Ludovic Ajorque, Thierry Laurey peut désormais compter sur Lebo Mothiba et Majeed Waris pour accompagner le géant alsacien.

L’attaquant sud-africain, qui fait son retour dans le groupe au Stadium (19h) après avoir repris l’entraînement collectif lundi, sait que son concurrent ghanéen reste sur deux premières sorties pleines de percussion en son absence.

« Waris ? Ça nous laisse espérer des jours meilleurs »

Thierry Laurey n’a pas manqué de le souligner en conférence de presse. « Waris a été embêtant pour l’adversaire, il prend ses marques, dans un système de jeu qui est différent de celui dans lequel il évoluait auparavant. Ça nous laisse espérer des jours meilleurs », a glissé le coach du RC Strasbourg devant les médias. Sans compter le jeune Kévin Zohi, convoité au mercato et également disponible, le Racing a désormais du répondant en attaque.