RC Strasbourg : Laurey refuse de s’avouer vaincu d’avance face au PSG

En conférence de presse relayée par le compte Twitter du RC Strasbourg, Thierry Laurey s’est notamment souvenu du match aller pour appuyer son discours.

Des enseignements de l’aller

Dans un match, peu importe l’adversaire, il y a toujours des possibilités. À nous de les exploiter de la meilleure des manières. À l’aller, on avait fait un match qui se tenait. On avait eu des occasions pour marquer, on ne l’avait pas fait. On n’avait pas été forcément récompensés de tous les efforts fournis.

Une défense parisienne plus friable ?

En ce moment, ils encaissent plus de buts que la normale. Mais offensivement, ils déroulent. C’est du lourd, la grosse machine de notre championnat. On va combattre durant 90 minutes.

Le groupe a la gnaque avant le choc

Ce sont de beaux matches à jouer. Tu es heureux d’affronter de tels joueurs car tu sais que tu vas être obligé de faire plus. On a la volonté de faire un gros match.