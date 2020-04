RC Strasbourg : le RCSA fait un don colossal pour lutter contre le coronavirus

true

Selon un communiqué, le RC Strasbourg a fait un don de 100 000 euros dans la lignée de l’opération effectuée par l’association « Femme de Foot. »

Le RC Strasbourg fait preuve d’une grande générosité en ces temps de crise. Dans la lignée de l’opération effectuée par l’association « Femme de Foot » (qui a fait un don de 100 000€), le site Direct Racing affirme que le club alsacien a offert 100 000 euros.

Ce chèque rondelet prend la forme de « plusieurs actions menées en Alsace et à destination de toutes les catégories de population. Cette somme est constituée d’un don du Racing de 100 000 euros et de 100 000 euros récoltés par l’Association Femmes de Foot à travers les actions menées, les appels aux dons et l’aide de ses partenaires », comme le précise le communiqué du RCSA.

« Nous avons mené une réflexion commune avec l’Association Femmes de Foot pour voir comment nous pouvions nous rendre utiles et apporter notre soutien dans cette période difficile », précise le président strasbourgeois Marc Keller, dont les propos sont relayés par le site Direct Racing.